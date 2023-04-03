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Oto tamir dükkanı alevlere teslim oldu, yangın binaya da sıçradı

Oto tamir dükkanı alevlere teslim oldu, yangın binaya da sıçradı
Oto tamir dükkanı alevlere teslim oldu, yangın binaya da sıçradı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 5 katlı binanın altında bulunan oto tamir dükkanında yangın çıktı. Alevlerin binanın birinci katına da sıçradığı yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Oto tamir dükkanı alevlere teslim oldu, yangın binaya da sıçradı - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi 113 Sokak'ta bulunan bir oto tamir dükkanında sebebi bilinmeyen patlamadan sonra yangın çıktı. 5 katlı binanın altında bulunan oto tamirci alev alev yandı. Alevlerin tüm dükkanı sardığı yangın, binanın birinci katına da sıçradı. Dumanları fark eden bina sakinleri panikle dışarıya çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekiplerin müdahale ettiği dairede yangın büyümeden söndürüldü, oto tamirci dükkanı ise kullanılamaz hale geldi.

Mert Gürenç - Hakan Öztürk

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