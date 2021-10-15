Oto tamirciler uyardı: 'Kışın araçlarınızı antifrizsiz bırakmayın'

Havaların soğuması ile birlikte araçlarda donma olayları yaşanmaması için oto tamircilerden uyarı geldi. Kışlık bakımlarını yaptırmayıp ve araçlarının motor suyuna antifriz ekletmeyen sürücüler, farklı arızalara neden olup büyük problemlere yol açabiliyor. Kışın en önemli bakımlardan birinin araca antifrizin eklenmesi gerektiğini belirten oto tamircileri aksi takdirde araçlarda 15 ile 50 bin TL gibi büyük masraf çıkabileceğini söylüyorlar. Kışlık bakımların aracına göre, 500 TL ile 800 TL arasında değiştiğini ifade eden tamirciler, bakımlarda ise doğru ustalara ve kaliteli ürünlerin kullanılmasını dikkat etmeleri yönünde uyarıda bulundular.





“Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir”

Kış bakımlarının başladığını vurgulayan oto tamirci Fatih Uygun, “Öncelikle kışın araçlarda antifriz var mı yok mu bakmak gerekiyor. Sonrasında ise antifrizin donma derecesini kontrol edip 25 derece olup olmadığına bakmamız gerekiyor. Antifriz suda ki paslanmayı önler hem de motorun soğutmasına yardımcı olur. Sadece antifriz değil bunun yanında kışlık lastikler, sis farları, gibi birçok bakılması gereken şeyler var. Antifrizi yağ bakımına getirirsek daha iyi olur. Araca soğuk havalarda antifriz koymazsak aracın motor bloğu çatlayabilir. Bunun sonucunda ise 50 TL civarında masrafa yol açabiliyor. Kışlık rutin bakım ise aracına göre değişerek 800 TL'yi buluyor” şeklinde konuştu.

“Bakım fiyatları ortalama olarak 500 TL'den başlıyor”

Vatandaşların kışlık araç bakımlarını yaptırmak için gelmeye başladıklarını ifade eden oto tamirci Ali Sağlam, “Bizler vatandaşın istediği doğrultusunda araçlarının bakımlarını yapıyoruz. Kışın özellikle araçlara antifriz, koyulması yönünde uyarıyoruz. Bunun yanında ise rutin bakımlar yapıyoruz. Kışın araç motorlarında genellikle sorunlar antifriz koyulmadığı için çıkıyor. Bu sorunlar ise motor blok çatlaması, silindir çatlaması gibi büyük masraflı sorunlara yol açıyor. Bu masraflar ise aracına göre değişiyor ama 15 bin ile 50 bin TL arasında değişiyor. Bakım fiyatları ortalama olarak 500 TL'den başlıyor” ifadelerini kullandı.



Uğur Çetin

