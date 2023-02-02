Oto tamircisi çok sayıda insanı dolandırıp kayıplara karıştı

İstanbul İkitelli'de iddiaya göre bir oto tamir servisinin işletmeciliğini yapan Mehmet Dokumacı isimli şahıs çok sayıda müşterisinin tamir edilmek üzere getirdiği otomobiline bir vida bile takmadan tamir edildi diyerek teslim edip paralarını aldı. Araçlarındaki arızanın devam ettiğini fark eden müşteriler karşılarında muhatap bulamadıkları gerekçesi ile iş yeri sahibi hakkında suç duyurusunda bulundu. Mehmet Dokumacı'nın ayrıca bir müşterisini, “Bizimle çalışırsan otomobilini ücretsiz tamir ederim” diyerek kandırdığı ardından ise “Otomobil ile birlikte bana 20 bin TL ver sana daha iyi bir otomobil vereyim” diyerek banka kredisi çektirdiği de iddia edildi. Vatandaşları dolandırdığı iddia edilen Mehmet Dokumacı ardından kayıplara karıştı.

Oğlunun dolandırıldığını ve şikayetçi olduklarını belirten Ferdane Uçar “Benim 31 yaşında oğlum var. Kendisine bir tane araba aldı çekme belgeli onu da yaptırmak için sanayi sitesine gitti. Parçaları orada bulursun demişler. O da Mehmet Dokumacı'nın dükkanına gitti. Ona ‘ben senin aracını yaptırırım sen gel bizim yanımızda çalış' demiş ve normalde çalıştığı işten çıkartıldı. Oraya girdi ve çalışmaya başladı ama çalışırken de bugün yaparız yarın yaparız diyerek oyalandı.

Sonra da içeride çalışırken ‘ben senin bu aracını alayım yapmayayım ve sana başka bir araç vereyim ama bana 20 bin TL para vermen lazım' dedi. Oğlum kendi aracını zaten kredi ile almıştı üstüne 20 bin TL daha kredi çektirdiler ve daha sonra ödemediler ne aracını yaptılar ne de parasını verdiler, ne de yanında çalışmış olduğu 25 günlük ücretini verdiler. Böyle mağdur durumdayız babası zaten Alzheimer hastası hiçbir yere gidemiyor işe falan da gönderemiyoruz. Kendimde zor durumdayım okuyan çocuğum var ne yapacağımı şaşırmış durumdayım. Bu zamana kadar hiç polis karakol kapısı bilmiyorduk. Bankanın içinde kredi çektirmiş elden parayı vermiş banka içerisinde. Ödeyemiyoruz krediyi yani mağdur durumdayız Mehmet Dokumacı'yı kaç defa aradım telefonlarını açmıyor. Ben de bir daha gitmedim. Mehmet Dokumacı'dan şikayetçiyim. Savcılığa da şikayette bulundum” dedi.

Murat Bahadır isimli mağdur ise "Arabanın şanzımanında arıza vardı giderilsin diye verdim fakat bayağı uzun süre ben bu arabayı alamadım. Mart nisan aylarında arabam başka bir yere çekildi ve orada arabama vurdular. Arka taraftan vurdular gene peşine gittik arabayı alamayınca yerinden çekici ile kaldırıp hurda fiyatına satmak zorunda kaldım. Bu konuda şikayetçiyim ve duyumlara göre benden başka şikayetçi ve mağdur olan kişiler de varmış " şeklinde konuştu.

Hasan Tik



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