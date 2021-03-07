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Oto yıkama su makinesinden uyuşturucu hap çıktı

Oto yıkama su makinesinden uyuşturucu hap çıktı
Oto yıkama su makinesinden uyuşturucu hap çıktı

Adana'da oto yıkama su makinesine gizlenmiş 55 bin adet uyuşturucu hap geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına aldı.

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Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla çalışma başlattı. Bu çalışmada polis bir kamyonetten şüphelenerek durdurdu. Narkotik köpeği ‘Uzi' ile arama yapan ekipler, köpeğin kamyonetin kasasında bulunan oto yıkama su makinesine tepki vermesinin ardından makineyi sökerek arama yaptı. Su makinesini açan ekipler 55 bin uyuşturucu hap ele geçirdi. Olayla ilgili sürücü T.E. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Emniyetteki ifadesi tamamlanan T.E. adliyeye sevk edildi. T.E. çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Fatih Keçe - Umutcan İşledici
 

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