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Otobanda dörtnala

Otobanda dörtnala
Otobanda dörtnala

Bursa'da kara yolu üzerinde koşan at, araç sürücülerini şaşkına çevirdi. Cep telefonu ile çekim yapan vatandaşın 'Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor' demesi gülüşmelere sebep oldu.

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Olay, merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler Mahallesi Mudanya Bulvarında meydana geldi. Her gün binlerce aracın geçtiği ana yolda ilerleyen başı boş at, yarış pistinde koşarcasına hızını da her bir adımda arttırdı. Bir vatandaş tarafından çekilen görüntülerde, orta şeritten ilerleyen at, hızını arttırdıktan sonra sol şeride geçti. Cep telefonu ile atı saniye saniye kaydeden vatandaşın, 'Dikiz aynası bile yok. Bakmadan şeride atlıyor' demesi gülüşmelere sebep oldu.
Cep telefonuyla görüntülen at, daha sonra aracın hızlanmasıyla geride kaldı.

Abdullah Uğur
 

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