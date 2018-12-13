Otobanda erkek cesedi bulundu

Edinilen bilgiye göre, Saray ilçesi Beyazköy mevkii TEM otoyolunda seyir halindeki bir tır sürücüsü yol kenarında hareketsiz halde yatan birini görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ve 112 ekipleri yerde hareketsiz yatan şahsın öldüğünü tespit etti.

Üzerinden Atanur Ayberk adına kimlik çıkan şahsın olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan ilk incelemesinde vücudunda kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Ayberk'in cesedi otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Fatih Kıray

