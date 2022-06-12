Otobanda ölümlü kaza

Edinilen bilgiye göre, S.C. yönetimindeki 34 ARS 10 plakalı araç, İzmir istikametinden İstanbul istikametine seyri sırasında Hatap Deresi mevkiinde, havanın yağışlı olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybederek, emniyet şeridinde duraklama yapan Ö.B. idaresindeki 34 KF 5751 plakalı araca ve yardım amaçlı duran B.E.Ç. yönetimindeki 35 H 6723 plakalı araca arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 35 H 6723 plakalı araç alev alarak tamamen yanarken, 34 ARS 10 plakalı araç ise kısmen tutuştu. Kaza sonrası S.C. ve Ö.B. yaralanırken, B.E. isimli kişi hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

Taşkın Sarıca