İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobanda şok eden görüntü

Otobanda şok eden görüntü
Otobanda şok eden görüntü

Bursa'da otobanda motosikletin üzerine yüzüstü yatarak sürat denemesi yapan gencin görüntüleri yürekleri ağza getirdi.

Otobanda şok eden görüntü - Tıkla İzle

Faciaya davetiye çıkaran görüntüler Bursa - İstanbul - Ankara otobanında çekildi. bursayadairhersey isimli instagram sayfasında yayınlanan görüntülerde İstanbul istikametinden İzmir istikametine seyreden motosikletli bir kişi seyir halindeyken motosikletin selesi üzerine yüz üstü yatarak hız denemesi yaptı.

Ayaklarını geriye uzatıp yüzüstü yüksek hıza çıkan motosiklet sürücüsü adeta faciaya davetiye çıkardı. O anlar o sırada aynı güzergahta seyreden bir sürücü tarafından saniye saniye kaydedildi. Motosikletli şahıs hızını arttırıp bir süre sonra gözden kayboldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.