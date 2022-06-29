İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı

Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı
Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı

Bursa'da sağanak yağışta otobanda ilerleyen bir otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı. Arkada seyreden ve video kaydı yapan sürücünün radyoda dini sohbet dinlerken ölümden söz edildiği anda önünde seyreden aracın bariyerlere çarpması dikkat çekti.

Otobandaki kaza kameralara böyle yansıdı - Tıkla İzle

Kaza, İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu Orhangazi mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil sürücüsü bariyerlere çarptı, ardından metrelerce savrularak durabildi. Yaşanan kaza anı tesadüfen video kaydeden bir başka sürücünün kamerasına yansıdı. İlginç olayda cep telefonu ile çekilen görüntülere sürücünün dinlediği radyoda ölümle alakalı konuşulan sohbet programından kesitler yansıdı. Şans eseri kazada kimseye zarar gelmezken, otomobil hasar aldı.

Abdullah Uğur - Ali İhsan Uğur

İLGİLİ HABER
Otobanda feci kaza: 4 yaralı Otobanda feci kaza: 4 yaralı
İLGİLİ HABER
Otobanda korkutan kaza: 2 yaralı Otobanda korkutan kaza: 2 yaralı
İLGİLİ HABER
Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti Otoban kenarındaki arazi yangını panikletti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.