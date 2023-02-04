Otobüs arıza yapınca eksi 5 derecede 4.5 saat beklediler

Yolcular, Metro Turizmi arayarak yeni araç talep ettiklerini fakat şirketten öyle bir hizmetleri olmadığı şeklinde cevap aldıklarını söylediler. Dağ başında anayolun ortasında otobüsün tamir edilmesini bekleyen yolcular, 4.5 saatin sonunda arızanın giderilmesi üzerine Hatay'a doğru yola çıktılar. Yolda kalan yolcular, "Araç arıza yapabilir. Zorumuza giden alternatif araç göndermemeleri" dedi.

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