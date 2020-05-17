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Otobüs bilet fiyatında uçak modeli teklifi

Otobüs bilet fiyatında uçak modeli teklifi
Otobüs bilet fiyatında uçak modeli teklifi

Koronavirüs salgın sürecinden en çok etkilenen sektörlerin başında kara yolu yolcu taşımacılığı uçaklarda olduğu gibi fiyatlama sistemi geliyor.

Sektörün toparlanabilmesi için pandemi sonrasında da uygulanmak üzere bilet fiyatlarıyla ilgili Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına yeni bir model önerdiklerini ifade eden Türkiye Otobüsçüler Federasyonu Başkanı Birol Özcan “Hava yolu firmalarının uyguladığı fiyat modeli, kara yolu taşımacılık sektöründe de uygulanabilir. Yolcu sayısı azken fiyatları yüzde 30'a kadar düşürme yetkimiz var. Talep fazlayken de artırma yetkimiz olsun. Hava yolu firmaları yapıyor, biz de aynı sistemi istiyoruz. Teklifimizi bakanlığa sunduk, değerlendiriyorlar” dedi.
FSM Köprüsü'nün de otobüslere açılmasını isteyen Özcan “Yurt içi dolaşım faaliyetlerinin kısıtlanması ve en fazla yüzde 50 doluluk oranıyla çalışma şartı getirilmesi sektörü ekonomik olarak çöküntüye doğru götürüyor. Bu süreçte en azından İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nü de kullanabilmeyi talep ediyoruz. Böylece hem yolcunun zaman kaybetmesinin, hem de yakıt israfının önüne geçilmiş olur” diye konuştu.

Türkiye Gazetesi

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