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Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı
Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı

Pakistan’da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu yolcular metrelerce savrulurken, en az 6 kişinin yaralandığı belirtildi.

Otobüs devrildi yolcular metrelerce savruldu: 6 yaralı - Tıkla İzle

Pakistan'ın Karaçi kentinde aşırı hızla seyreden yolcu otobüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, kaza sonucu en az 6 yolcunun yaralandığı belirtildi.

Yaralıların hastaneye kaldırıldığı ve durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonucu otobüste sıkışan yolcuların ekipler tarafından çıkarıldığı bildirildi.

Kaza anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, otobüsün üstünde seyahat eden yolcuların otobüsün devrilmesi sonucu savrulduğu görülüyor.

Abid Mazhar
 

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