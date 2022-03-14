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Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu

Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu
Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu

Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Brovary’da otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu.

Otobüs durağında bekleyen siviller Rus bombalarının hedefi oldu - Tıkla İzle

Rusya'nın Ukrayna'daki saldırıları devam ederken, çok sayıda sivil bombaların hedefi oldu. Ukrayna'nın başkenti Kiev'in kuzeyindeki Brovary'de bulunan Velika Dimerka ilçesinde otobüs durağında bekleyen siviller, Rus ordusu tarafından yapılan bombardımanın hedefi oldu. Duraktaki siviller patlamalar nedeniyle panik yaşarken, yere yatarak kendilerini korumaya çalıştı. Sivillerin söz konusu saldırıdan yara almadan kurtulduğu bildirilirken, bombardıman anı çevredeki güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Erhan Altıparmak

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