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Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Otobüs ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Malatya’da halk otobüsü ile otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, 11.00 sıralarında Battalgazi İlçesi Hatunsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Abdullah K.'nın (48) yönetimindeki 34 NOV 41 plakalı otomobil ile Bekir A. (53) idaresindeki Malatya Büyükşehir Belediyesi ulaşım hizmetlerini yürüten MOTAŞ'a ait 44 LC 205 plakalı otobüs çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan A.Ş. (91) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırıldı.

Hasan Eryılmaz

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