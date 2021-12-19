Otobüs ile servis şoförleri arasında yol verme kavgası

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Beşyol'da meydana geldi. İddiaya göre, yolcu taşıyan şehiriçi otobüsü şoförü ile servis aracı sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken yol verme yüzünden tartışma çıktı. Servis ile otobüs lambalarda durunca şoförler otobüsün içerisinde kavga etmeye başladı.

Uzun süre birbirine hakaret eden iki sürücü yolcuların ve diğer sürücülerin müdahalesiyle ayrıldı. O anlar ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ali Kamur - Abdullah Uğur