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Otobüs kazaları trafik ekiplerini harekete geçirdi

Otobüs kazaları trafik ekiplerini harekete geçirdi
Otobüs kazaları trafik ekiplerini harekete geçirdi

Son zamanlarda meydana gelen iki otobüs kazasının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetimlerini artırdı. Ekipler, terminalden çıkan bütün otobüsleri denetledi, minik yolcuları da “trafik dedektifi” yaparak, düdük hediye etti.

Son günlerde art arda meydana gelen otobüs kazalarının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Sürücülerin otobüs sürüş zamanlarına bakan ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri takmayan yolcular ise uyarıldı. Ekipler ayrıca gişe yolcu listesi ile otobüs içindeki yolcu listelerini de karşılaştırdı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız

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