Otobüs kazaları trafik ekiplerini harekete geçirdi

Son günlerde art arda meydana gelen otobüs kazalarının ardından Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası otobüs terminalinde denetim yaptı. Sürücülerin otobüs sürüş zamanlarına bakan ekipler, yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti. Emniyet kemeri takmayan yolcular ise uyarıldı. Ekipler ayrıca gişe yolcu listesi ile otobüs içindeki yolcu listelerini de karşılaştırdı.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.