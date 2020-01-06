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Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı

Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı
Otobüs kazasında yolcular böyle kurtarıldı

Eskişehir-Ankara karayolunda yoğun kar yağışı sebebiyle meydana gelen otobüs kazasında, araçta bulunan yolcuların kurtarılma anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Eskişehir-Ankara karayonun 25. kilometresinde öğle saatlerinde bir firmaya ait 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi. Meydana gelen trafik kazasında 23 yolcudan 5'i yaralanmıştı. Bölgeye çok sayıda ambulans ve trafik ekibi sevk edilirken, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı.

“Yolcuların kurtarılış anı kamerada”

Öte yandan kaza sonucu otobüste bulunan yolcuları çevredeki vatandaşlar başta olmak üzere olay yerine kısa sürede intikal eden 112 Acil Servis ve polis ekipleri kurtardı. Yolcuların otobüsten çıkarılma anları ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Mustafa Yıldırım - Çağatay Gür

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