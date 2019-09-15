İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otobüs kazasında yürek burkan detay

Otobüs kazasında yürek burkan detay
Otobüs kazasında yürek burkan detay

Afyonkarahisar'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucunda yaşamını yitiren yolcunun 2 yaşındaki bir çocuk olduğu öğrenildi. Otobüsün kazadan 2 saat önce ise lastiğinin patladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde Kütahya-Afyonkarahisar karayolunda Barış G. idaresindeki 34 HS 2100 plakalı yolcu otobüsü şarampole devrildi. Kaza sonrasında olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılırken, kazada ölenin 2 yaşındaki Perin Su Kanat olduğu anlaşıldı.

Ayrıca otobüsün kazadan yaklaşık 2 saat önce lastiğinin patlaması üzerine mola vererek işleminin yapıldığı, ardından da tekrar yola çıktığı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.