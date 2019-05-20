Otobüs otomobile çarptı: 3 ölü

Alınan bilgiye göre Ankara istikametinden gelen Gürkan İlağ'ın kullandığı 60 NR 060 plakalı otobüs Ankara-Kayseri kara yolunda seyir halinde iken şehir merkezinden çıkan Emre Aydın'ın kullandığı 40 AN 089 plakalı otomobili Kırşehir Türbe Kavşağında altına alarak yaklaşık 60 metre sürükledi.

İtfaiye ve sağlık ekiplerince otomobilden yaralı olarak çıkarılan Burcu (18) ve Yıldız (53) Gökoğuz, kaldırıldıkları Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Kazanın ardından hastaneye gelen ölenlerin yakınları sinir krizi geçirince acil serviste müdahale edildi. Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan kara yolunun bir şeridi, araçların olay yerinden kaldırılmasıyla yeniden açıldı.

İddiaya göre otomobil sürücüsü Emre Aydın'ın, komşuları olan Burcu ve Yıldız Gökoğuz'u tedavi için hastaneye götürürken kazanın meydana geldiği öğrenildi. Kazanın ardından CHP Kırşehir Milletvekili Metin İlhan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu'da hastaneye gelerek bilgi aldı.

Otomobilde bulunan sürücü dahil 3 kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği kaza da polis, ışık ihlali yapılmasının kazaya neden olduğu ihtimali üzerinde duruyor.

Enderhan Öz