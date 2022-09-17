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Otobüs şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı

Otobüs şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı
Otobüs şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı

Yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı, 2 dakika telefon ile mesajlaştı.

Otobüs şoförü direksiyon başında yolcuların hayatını hiçe saydı - Tıkla İzle

Erzurum'dan Bitlis'e saat 11:00'da hareket eden özel bir firmaya ait 49 AB 967 plakalı bir yolcu otobüsünün şoförü direksiyon başında cep telefonu ile uzun süre mesajlaştı. Cep telefonu ile mesajlaşırken direksiyonu kollarıyla yönlendiren otobüs şoförünün trafik güvenliğini ve araç içindeki yolcuların hayatını tehlikeye attığı o anlar yolcular tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Şoförün sorunsuz tutumu ise geçtiğimiz günler Gaziantep'e otoyolunda meydana gelen ve çok sayıda kişinin ölümü ve yaralanması İle sonuçlanan otobüs kazasını akıllara getirdi.

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