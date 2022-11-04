Otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

Düzce Ulaşım A.Ş.'de Halk Otobüsü şoförü olarak çalışan ve Bahçeşehir-Merkez seferini yapan Engin Arslan sabah saatlerinde aracında fenalaşan genç kızı bir an bile tereddüt etmeden hastaneye götürdü. Araç içi kameraya yansıyan görüntülerde seyahat eden genç kız bir anda yere yığılırken araç şoförü Arslan, vakit kaybetmeden aracını Atatürk Devlet Hastanesi'ne sürdü.

Olay anının anlatan otobüs Şoförü Engin Arslan; “Ben güzergahında ilerliyordum. Bahçeşehir'den Şehir merkezine ilerliyordum. Durakta yolcu indirirken aracın orta kısmında bir sesler duydum. Bir yolcunun bayıldığını öğrendim. Otobüsü durdurup denetim amirliğini aradım. Sonra otobüsün kapılarını kapattım. Atatürk Devlet Hastanesi acil servisine gittim. Yolcumuzu sedye getirip sedyeye aldık ve doktorlara teslim ettim. O an ilk akla gelen ortada bir can, bir insan hayatı var, onun hayatını kurtarmam vardı. Denetim amirliği de zaten beni yönlendirdi. Yolcularda yardımcı oldular, anlayışla karşıladılar, sağ olsunlar” dedi.

Selçuk Akyol – Ali Yıldız



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