Otobüs şoförü hayat kurtardı!

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nde görevli otobüs şoförü Mehmet Yılmaz, 5 gün önce Gazikent Mahallesi ile Burç Kavşağı seferini sürdürdüğü esnada otobüste eşiyle birlikte seyahat eden Halise Kazıcı aniden fenalaşarak baygınlık geçirdi. İlk olarak otobüsteki diğer yolcuların yardım ettiği Kazıcı'nın imdadına şoför Yılmaz yetişti. Bel fıtığının verdiği ağrıdan dolayı acı içinde kıvranan kadına ilk müdahaleyi yapan Yılmaz, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ambulansın gecikmesi üzerine otobüsteki yolcuları başka bir otobüse aktaran Yılmaz, hastayı otobüsle hastaneye götürmeye karar verdi. Feci ağrılar çeken Kazıcı'yı kısa sürede Şahinbey Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştıran Yılmaz, kendi elleriyle kaldırdığı hasta kadını sağlık ekiplerine teslim etti.

Acı çekmesin diye namazlığını yere serip hastayı uzatıyor

Otobüsün güvenlik kameralarının saniye saniye kaydettiği anlarda şoför Yılmaz'ın soğukkanlı bir şekilde hastaya müdahale etmesi dikkat çekiyor. Hasta kadının koltukta acı çektiğini gören Yılmaz'ın, otobüsü tekrar durdurarak serdiği namazlık üzerine kadını koridora yatırdığı görülüyor. Bir yandan otobüsü sürüp diğer yandan yoldaki araçlardan yol isteyen Yılmaz'ın, hasta kadını kendi elleriyle kaldırarak sağlık ekiplerine teslim ettiği anlar kameraya yansıyor.

“Tarif edilemez bir duygu”

Yaşadığı anları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlatan şoför Yılmaz, İbrahimli Mahallesi'ne geldiğinde kadın yolcunun aniden fenalaştığını söyledi. Otobüsü kenara çekip durdurduğunu aktaran Yılmaz, “Diğer yolcuları otobüsten indirerek hastanın rahat nefes almasını sağladım. Hastaya gereken ilk müdahaleyi otobüste yapmaya çalıştım. Hastamızın durumu ciddiyetini koruyordu. İlk etapta durumu sağlık ekiplerine bildirdik. Ambulansın gelmesini bekledik. O esnada diğer yolcuları başka bir otobüse aktardım. Ambulans biraz gecikince ambulansın gelmesini beklemedim. Hastaneye kendim götürdüm. En yakın hastanenin aciline ulaştırdım. Orada sağlık görevlilerine hastamızı teslim ettim. Daha önceden hiç böyle bir şey yaşamamıştım. Fakat yani insan kelimelere dökemiyor. Yaşamak gerek. O an bir insanın canını kurtarmak tarif edilemez bir duygudur. Ama bunun vermiş olduğu mutluluk ve haz insana huzur veriyor” ifadelerini kullandı.

“Gördüğüm durum karşısında duramazdım”

İlk anda hanımefendinin neden rahatsızlandığını çözemediklerini ifade eden Yılmaz, “Hastamız aracın içinde baygın bir halde duruyordu. Aracın koridor kısmına serdiğim namazlık üzerine hanımefendiyi uzattım. Fakat kendisi hiç kımıldamıyordu. Daha sonra ziyaretine gittiğimde bel fıtığı rahatsızlığı varmış. O esnada fıtık şiddetli ağrı vermiş. Yaşadığı ağrılar nefesini kesecek düzeye ulaşmış. Yaşadığım gördüğüm durum karşısında duramazdım. Elimden ne gelirse yapmaya çalıştım. Ambulans gecikince hastayı kendim götürmek istedim. Çünkü gecikmemiz durumun başka şeylerde olabilirdi. Yolda kimi yerde şoförleri uyarıp otobüste hasta olduğunu söyleyip yol istedim. Hastayı en hızlı şekilde götürmek için uğraştım. Hastamızın da tekrardan ziyaretine gittim. Durumunun iyi olduğunu görünce bende rahatladım” şeklinde konuştu.

Baba ile oğlundan kahraman şoföre çiçekli sürpriz

Şoför Yılmaz'ın hastaneye yetiştirdiği Halise Kazıcı'nın eşi İbrahim Halil Kazıcı ile oğlu Harun Kazıcı ise Yılmaz'a hazırladıkları bir sürpriz ile teşekkür etti. Yılmaz'ın çalıştığı esnada onun güzergahındaki bir durakta bekleyen baba ile oğlu otobüse binerek Yılmaz'a çiçekli sürpriz yaptı. Şoför Yılmaz'a çiçek veren baba ile oğlu yaptıklarından dolayı Yılmaz'a teşekkür etti.

“Allah ondan razı olsun”

Annesinin babasını hastaneye götürdüğü esnada otobüste fenalaştığını anlatan Harun Kazıcı ise annesinin bel ağrısından ve acısından dolayı bayıldığını söyledi. Şoför Mehmet Yılmaz'ın gereken her şeyi yaptığını belirten Kazıcı, “ Kendisine ailemiz adına çok teşekkür ediyoruz. Ben olayı babamdan duydum. Babam arayıp annemin otobüste fenalaştığını söyledi. İlk anda baya bir korktum. Şoförümüz Mehmet ağabeye çok teşekkür ediyoruz. Gereken bütün müdahaleleri yaptı. Allah ondan razı olsun” diye konuştu.

Muhammet Abdulkadir Esen

