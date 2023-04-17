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Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıttı

Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıttı
Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıttı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark şoförü Murat Uğurlu, iftara yetişemeyen yolculara otobüs içinde iftariyelik dağıtarak büyük takdir topladı.

Otobüs şoförü iftara yetişemeyen yolculara yiyecek dağıttı - Tıkla İzle

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark otobüsü şoförü Murat Uğurlu, yaptığı davranışla takdir topladı. Sürücü Uğurlu, akşam ezanının okunmasına kısa bir süre kala iftara yetişemeyen yolculara iftariyelik dağıttı. Seyir halindeyken hemen aracını durduran Uğurlu, tek tek yolculara iftariyelik verdi. O anlar araç içi kameraya yansırken yolcular da sürücüye örnek davranışından dolayı teşekkür etti.

Ardacan Uzun

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