İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı

Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı
Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde ilk iş gününde bahçede oturan halk otobüsü şoförü, otomobille durağa gelen zanlı tarafından kurşun yağmuruna tutuldu. 6 El ateş eden zanlı kayıplara karışırken, şoför ise yaralandı.

Otobüs şoförü ilk iş gününde dehşeti yaşadı - Tıkla İzle

Olay, Körfez ilçesi Kirazlıyalı Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerindeki Körfez-İzmit halk otobüslerinin son durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, daha önceden bıraktığı otobüs şoförlüğü mesleğine bugün yeniden başlayan Adem Y., ilk iş gününde bahçede oturduğu sırada kurşun yağmuruna tutuldu. 58 NK 302 plakalı otomobille durağa gelen ve husumetlisi olduğu iddia edilen şüpheli, Adem Y.'ye kurşun yağdırdı.

6 el ateş eden zanlı, daha sonra otomobile binerek olay yerinden uzaklaştı, Adem Y. ise kalçasından yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunulmasıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılan Adem Y.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Mustafa Taşören
 

İLGİLİ HABER
18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu 18 yaşındaki Sude, erkek arkadaşıyla yaşadığı evde silahla vurulmuş halde bulundu
İLGİLİ HABER
Esenyurtta trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu Esenyurt’ta trafik kazası anlaşmazlığında silahlar konuştu
İLGİLİ HABER
Kabildeki bombalı ve silahlı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti Kabil’deki bombalı ve silahlı saldırıda 3 sivil hayatını kaybetti

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.