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Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti

Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti
Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde özel halk otobüsü sürücüsü, araçta fenalaşan öğrenciyi acil servise götürüp hayatını kurtardı. Jandarma komutanlığı ekiplerinin araçlarıyla öncülük yaptığı o anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti - Tıkla İzle

İnegöl-Akhisar arası yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü Selahattin Bila, yönetimindeki 16 M 06004 plakalı özel halk otobüsüne binen Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu öğrencisi Suriye uyruklu Yaser Homs(15), "Göğsüm ağrıyor" diyerek yardım istedi.

Durumu fark eden otobüs sürücüsü, diğer yolcuları araçtan indirip gaza bastı. O sırada yolcular arasındaki kadın, gence müdahale etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Salih Bilal Aslan
 

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