Otobüs şoföründen hayat kurtaran hareket...Otobüsü acile çekti

İnegöl-Akhisar arası yolcu taşıyan İNULAŞ A.Ş. firması çalışanı sürücü Selahattin Bila, yönetimindeki 16 M 06004 plakalı özel halk otobüsüne binen Hacı Sevim Yıldız Mesleki Eğitim Kampusu öğrencisi Suriye uyruklu Yaser Homs(15), "Göğsüm ağrıyor" diyerek yardım istedi.

Durumu fark eden otobüs sürücüsü, diğer yolcuları araçtan indirip gaza bastı. O sırada yolcular arasındaki kadın, gence müdahale etti. O anlar araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Salih Bilal Aslan



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