Otobüs şoföründen örnek davranış

Tarsus ilçesine bağlı Akgedik Mahallesi'nde ikamet eden 69 yaşındaki Zeliha Dursun, Yarenlik Alanı girişinde bulunan merkez PTT şubesinden yaşlılık maaşını çekip mendile sararak şalvarının cebine koydu. Dursun, ardından 216 numaralı Gazipaşa-Bolatlı-Akgedik hattında çalışan Büyükşehir Belediyesine ait toplu taşıma aracına bindi. Otobüste yolculuk yaptığı esnada parasının sarılı olduğu mendili düşüren Dursun, durumu fark etmedi ve bir süre sonra otobüsten indi. Otobüs şoförü Emine Kuçin, seferini bitirip merkez birime geldiğinde otobüsün içinde yerde düğüm atılmış halde bulunan mendili fark edince durumu birim amirlerine iletti. Mendil açıldığında içerisinde bir miktar para ve bir adet su faturası bulundu. Su faturasından yola çıkılarak Akgedik Mahallesi'nde yaşayan Zeliha Dursun'a ulaşıldı ve parası tutanakla teslim edildi.

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