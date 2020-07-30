Otobüs şoförünü satırla yaralayan saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Edinilen bilgiye göre; olay dün öğle saatlerinde Kurtuluş Mahallesi AleAddin Caddesinde yaşandı. Mustafa Kızıldağ (43) idaresindeki 26 GA 287 plakalı büyükşehir belediyesine bağlı şehir içi otobüs ile kalkış noktasına gitmek üzere trafik ışıklarında durdu. Bu esnada, iddialara göre otobüsün arkasında aracıyla duran şüpheli Barış D., elindeki satırla kapısı açık olan otobüse dalarak, “Neden yol vermiyorsun?” deyip şoför Kızıldağ'a saldırmıştı.

Saldırgan sürücü, elindeki satırı otobüs şoförüne savururken, Kızıldağ refleksle başını eğerek boynunun ense kısmına darbeyi alıp ölümden adeta kıl payı kurtulmuştu. Saldırıyı yapan şüpheli Barış D. olay yerinden firar ederken, yaralı otobüs şoförü kendi imkanlarıyla hastaneye giderek tedavi altına alınmıştı. Burada yapılan tedavi sonrası taburcu edilen şoför Kızıldağ, Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek konuyla ilgili şikayette bulundu.

‘Saldırgan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı'

Polis ekipleri, olayla ilgili firari sürücü Barış D.'nin araç plakasını tespit ederek, kaçış güzergahını belirledi. Ardından polis ekiplerince saldırgan sürücü yakalanarak gözaltına alınmıştı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen şüpheli Barış D., buradaki işlemleri akabinde adliyeye sevk edildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mustafa Kaplan