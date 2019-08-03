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Otobüs yangınından etkilenen hasta helikopter ambulans ile Eskişehir'e sevk edildi

Otobüs yangınından etkilenen hasta helikopter ambulans ile Eskişehir'e sevk edildi
Otobüs yangınından etkilenen hasta helikopter ambulans ile Eskişehir'e sevk edildi

Balıkesir’in Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınından etkilenen bayan hasta ilk tedavisinin ardından helikopter ambulans ile Eskişehir’e sevk edildi.

Gökçeyazı Mahallesi'nde meydana gelen otobüs yangınından yaralı olarak kurtulan Ö.O. isimli hastanın ilk tedavisi Atatürk Şehir Hastanesi 3. Basamak Yoğun Bakım Ünitesinde gerçekleştirildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz yaptığı açıklamada “Nefes borusu (Trakeal) darlığı nedeniyle Atatürk Şehir Hastanesi tarafından hastanın daha üst merkezde tedavisinin devamı sağlamak için 112 Başhekimliği Komuta Kontrol Merkezi'ne sevk talebinde bulunuldu. 112 Başhekimliğinin üstün gayretleriyle hastanın tetkik ve tedavilerinin hızlı bir şekilde sağlanması için Eskişehir Osmangazi Üniversite Hastanesinde yer bulundu. Hasta vakit kaybedilmeden Sağlık Bakanlığı Helikopter Ambulansı ile Eskişehir'e nakli gerçekleştirildi. Hastamıza yüce Allah'tan acil şifalar dileriz” dedi.  

Hasan Otağ Fırıncıoğulları

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