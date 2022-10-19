Otobüse binerken telefonu çalınan yolcunun o anları kamerada

Olay, geçtiğimiz ay Ataşehir'de akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Göztepe Köprüsü'ndeki durakta vatandaşlar otobüse binmeye çalıştığı sırada 3 kişi otobüs kapısı önünde yoğunluk oluşturdu. Kalabalıktan faydalanan şüphelilerden biri, elindeki kıyafetiyle perdeleme yaparak otobüse binmeye çalışan Umut A.'nın cebinden cep telefonunu çaldı. Otobüse binen Umut A. telefonunun çalındığını fark etmezken, şüpheliler olay yerinden uzaklaştı. Organize hırsızlık anları güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Ataşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Örnek Şehit Hayrettin Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Büro ekipleri tarafından yapılan saha çalışmaları ve incelemelerin ardından olaya karışanlardan birinin İ.A. olduğu ve şüphelinin daha önce de birçok yankesicilik olayına karıştığı belirlendi. Yakalanan şüphelinin üst aramasında herhangi bir olumsuzluğa ve bahse konu cep telefonuna rastlanılmadı. Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Aykut Zor - Doğan Can Cesur



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