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Otobüse binmek için yola böyle atladı, geciken yolcular tepki gösterdi

Otobüse binmek için yola böyle atladı, geciken yolcular tepki gösterdi
Otobüse binmek için yola böyle atladı, geciken yolcular tepki gösterdi

Bursa'da kendisini almayan halk otobüslerine sinirlenen bir şahıs, gelen ilk otobüsün önünde yola atlayarak gitmesine izin vermedi. Otobüs gecikince, yolcular eylem yapan şahsa tepki gösterdi. O anlar otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Otobüse binmek için yola böyle atladı, geciken yolcular tepki gösterdi - Tıkla İzle

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs önceden geçen halk otobüslerinin kendisini almaması üzerine duruma sinirlendi. Şahıs, ilk gelen başka bir halk otobüsünün önüne kendisini atarak gitmesine izin vermedi. Şoför ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yolcular otobüsün gidememesi üzerine sinirlenince şahıs ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine yolcuların polisi aradıklarını söylemesi üzerine şahıs bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Ömer Demir

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