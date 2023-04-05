Otobüse binmek için yola böyle atladı, geciken yolcular tepki gösterdi

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir şahıs önceden geçen halk otobüslerinin kendisini almaması üzerine duruma sinirlendi. Şahıs, ilk gelen başka bir halk otobüsünün önüne kendisini atarak gitmesine izin vermedi. Şoför ve yolcular ne olduğunu anlamaya çalıştı. Yolcular otobüsün gidememesi üzerine sinirlenince şahıs ile tartışmaya başladı. Bunun üzerine yolcuların polisi aradıklarını söylemesi üzerine şahıs bölgeden hızlıca uzaklaştı.

Ömer Demir

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