Otobüse çarpan otomobildeki aileden 3 kişi hayatını kaybetti

Kaza, İzmit'in Çayırköy mevkii D-605 Karayolu üzeri İzmit istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. idaresindeki 41 AIG 618 plakalı belediye otobüsü yol üzerindeki durakta yolcu indirip bindirdiği esnada A.Ş. idaresindeki 41 ADZ 991 plakalı otomobil, sürücünün kontrolü kaybetmesiyle otobüse arkadan çarptı. Şiddetli çarpmanın neticesinde otomobilde bulunan 6 kişilik aile, araç içerisinde sıkıştı. Otobüsteki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde otomobilde sıkışanlar çıkarıldı. Sürücü A.Ş.'nin kızı Nehir Şahin (10), kardeşi Rabia Şahin (22) ve annesi Meliha Şahin'in (55) hayatlarını kaybettiği öğrenildi. Hayatını kaybeden 3 kişi çeşitli hastanelerin morglarına götürüldü. Sürücü A.Ş., babası A.Ş. ve oğlu M.E.Ş. ise yaralı olarak çeşitli hastanelere kaldırıldı. Öte yandan, jandarma ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede, otomobilde yaklaşık 70 metre fren izi olduğu tespit edildi.

Jandarma, kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Mehmet Ekrem Ceylan



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