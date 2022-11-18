Otobüse çarpan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kaza, Karabük-Safranbolu karayolu Namal Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Yasaklı bölgeden dönüş yapan Murat B. idaresindeki 14 EM 444 plakalı yolcu otobüsüne Merkez istikametine seyir halinde olan ve henüz kimliği belirlenemeyen sürücü idaresindeki 18 LD 034 plakalı otomobil çarptı. Kazada yaralanan olmazken otomobil sürücüsü aracını bırakarak olay yerinden kaçtı.

Rıdvan Bostancı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.