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Otobüslerde sosyal mesafesiz balık istifi yolculuk

Otobüslerde sosyal mesafesiz balık istifi yolculuk
Otobüslerde sosyal mesafesiz balık istifi yolculuk

Otobüslere getirilen ayakta yolcu yasağına rağmen İstanbul’da sabah saatlerinde alışıldık görüntüler yaşandı. Belediye otobüsleri tıklım tıklım dolarken, bir kadın yolcu kapının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Otobüslerde sosyal mesafesiz balık istifi yolculuk - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplu taşımada ayakta yolcu alınmayacağını açıklaması sonrası İçişleri Bakanlığınca otobüslerde ayakta yolcu alınmaması için genelge yayınlanmıştı. Getirilen yasağa rağmen İstanbul'da bugün de sabah saatlerinde otobüs ve metrobüslerde vatandaşların ayakta ve sosyal mesafe kuralına uymaksızın yolculuk ettiği görüldü. Bazı otobüs şoförleri yolcuları uyarsa da işlerine gitmek isteyen vatandaşlar dolu olan otobüslere binmekten kaçınmadı.

Yenibosna'da bir İETT otobüs şoförü durakta bekleyen tüm yolcuları araca aldı. Otobüs ağzına kadar dolarken, şoför kapıyı kapattığı sırada bir kadın yolcu, kapının arasında kalmaktan son anda kurtuldu.
Toplu taşıma araçlarında sosyal mesafeye aldırış edilmemesi bazı vatandaşlar tarafından tepki toplasa da, kimi vatandaşlar da virüse aldırış etmeden yolculuk yapmaya devam ediyor.

Vedat Bayraktar
 

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