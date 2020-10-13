Otobüslerde virüs önlemleri artırılıyor

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sebebiyle söz konusu markalar yeni güvenlik önlemlerini tanıttılar. Bunlardan ilki, standart olarak otobüslere takılan yeni iklimlendirme sistemi. Bu sistem, araç içerisinde hızlı hava değişimi sağlayarak enfeksiyon riskine karşı koruma sunuyor. Yeni özellikler arasında antiviral etkili yüksek performanslı klima filtreleri ve ayrıca otobüsler için sürücü koruma kapıları ve sensörlü dezenfektan dispenserleri de yer alıyor. Şirket, modele bağlı olarak araç içerisinde maksimum taze hava akışını yüzde 33 ila 40 oranında artıran bir opsiyonel özelliği de sunmaya başladı. Otobüs AR-GE Merkezi'nin Mannheim ve Neu-Ulm'daki ekiplerle birlikte geliştirdiği yeni donanımlardan bazıları mevcut araçlara sonradan uygulanabildiği gibi, Ekim 2020 itibarıyla verilen yeni siparişlere de üretim aşamasında eklenebiliyor.

“Yolcular endişe duymadan ve güvenli bir şekilde seyahat edebilir”

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Daimler Buses Ürün Geliştirme ve Satın Alma Başkanı Gustav Tuschen; “En son filtre teknolojileri ve ortalamanın üzerinde taze hava değişim oranı ile yolcu otobüslerimiz, her zaman için güvenliği ve konforu en üst seviyede bir araya getiriyor. Bu arada antiviral işlev katmanlarının kullanımı, hijyen tedbirlerini bir kez daha önemli ölçüde artırmamıza imkan sağladı. Sosyal mesafe ve maske takma kurallarına uyulması şartıyla sürücüler ve yolcular, yeni tip koronavirüs pandemisi sırasında bile herhangi bir endişe duymadan ve güvenli bir şekilde seyahat edebilir” dedi.

Her iki dakikada bir taze hava sağlayan yolcu otobüsü

Yolcu otobüsü, adından da anlaşılacağı üzere çok sayıda yolcu bulunduruyor ve bu durum daha fazla enfeksiyon riskinin bulunması endişesi oluşturabiliyor. Ancak Mercedes-Benz ve Setra otobüslerinin standart teknolojisi, riski en aza indiriyor. Tam otomatik iklimlendirme sistemi, araç içerisindeki havayı sürekli olarak değiştiriyor. Ayak boşluğundaki havalandırma, türbülansı engelleyen hafif, dikey bir hava akışı oluşturuyor. 8 ile 26 derece arasındaki yaygın dış sıcaklıklarda, klima kontrol sistemi maksimum seviyede, yüzde 80 ile 100 arasında temiz hava kullanıyor. Her iki dakikada bir aracın içindeki hava sürekli ve tamamen değişiyor. Hem düşük hem de yüksek sıcaklıklarda, klima kontrol sistemleri karışık hava modunda çalışıyor. Burada, içerideki taze havanın yenilenmesi dört dakikada bir gerçekleşiyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse; ofislerde en az saatte bir gerçekleşen havanın yenilenmesi, diğer yaşam ortamlarında en az iki saatte bir tamamlanabiliyor.

Taze hava kaynağı yüzde 40'a kadar artırılabiliyor

Şirket, gelen talep üzerine popüler Yeni Travego, Yeni Tourismo, Setra ComfortClass 500, TopClass 500 ve S 531 DT iki katlı otobüs serilerinde, iklimlendirme sistemlerinin maksimum taze hava içeriğini, dışarıdaki sıcaklık aralığının yukarı ve aşağı yönde maksimum taze hava kaynağının ayarlanabilmesi için yüzde 33 ile 40 oranında artırılabilme seçeneğini sunuyor. Yolcu otobüsü şirketleri için iklimlendirme sisteminden sağlanan bu ek taze hava, sürücüler ve yolcular açısından enfeksiyon riskini büyük oranda azaltıyor.

Antiviral işleve sahip standart yüksek performanslı partikül filtresi

Antiviral işleve sahip filtre sistemleri zaten havadaki partikülleri etkin bir şekilde temizlemek için Setra otobüslerinin klima kontrol sistemlerinde kullanılıyor. Yeni aktif filtreler, bu etkiyi daha da artırıyor: Çok katmanlı, progresif tasarıma sahip yüksek performanslı partikül filtreleri, bir antiviral işlev katmanına sahip. Bu, en ince aeresollerin filtrelenmesini sağlıyor. Fiziksel testler ve mikrobiyolojik analizler de bu etkiyi doğruluyor. Aktif filtreler, tavana monte klima kontrol sistemleri, hava devridaim filtreleri ve ayrıca iklim kontrol kutusu için kullanılabiliyor.

Aktif filtreler, hem yeni araçlara hem de iyileştirme çözümü olarak olmak üzere, mevcut Mercedes-Benz Yeni Travego, Yeni Tourismo, Setra S 531 DT çift katlı otobüs, Setra ComfortClass 500 ve TopClass 500 yolcu otobüsleri için sipariş verilebiliyor. Mercedes-Benz Citaro ve Conecto şehir içi otobüslere yönelik uygun aktif filtrelerinin de 2020'nin ilk çeyreğinde sunulması planlanıyor. Aktif filtre ile donatılan aracın giriş alanına, yolcular tarafından görülebilecek bir etiket de yapıştırılıyor.

Sürücü koruma kapıları, ayırma duvarları

Otobüs şoförleri, kaçınılmaz bir şekilde yolcularla temas halindeler. Enfeksiyonları önlemek için ilk olarak şehir içi otobüslerinde kullanım amacıyla emniyet camı veya yüksek kalitede plastik polikarbonattan oluşan profesyonel sürücü koruma kapıları geliştirdi. Bir sonraki adımda bunlar, Setra LE Business şehirlerarası otobüslerde de uygulamaya sokulmaya başlanıyor.

Yolcu otobüslerinin şoförleri, toplu taşımada çalışan meslektaşları ile aynı korumaya sahip olabilir. Bu nedenle sürücü koruma kapıları, mevcut Mercedes-Benz Yeni Tourismo serisi, Setra ComfortClass 500 ve Setra S 531 DT çift katlı otobüsler için de artık sipariş edilebiliyor. Bu özellik sadece yeni araçlarda sunulmuyor. Intouro modeline yönelik çalışmalar da kısa bir zaman sonra tamamlanacak.

Tüm geliştirme çalışmaları, bu araçlara özel olarak İstanbul Hoşdere'deki Otobüs AR-GE Merkezi'nin Mannheim ve Neu-Ulm'daki ekipler tarafından birlikte çalışmaları sonucunda gerçekleştirildi. Tüm montaj denemeleri ise Almanya'da yapıldı. Ekim 2020 itibariyle tüm yeni otobüs siparişlerinde fabrika teslimi, mevcut araçlarda ise Satış Sonrası Hizmetler tarafından saha çözümü olarak da uygulanmaya başlanıyor.

Sensörlü dezenfektan dispenserleri, yolcuları koruyor

Birçok kişi bir araya geldiğinde, patojenler hızlıca yayılabilir. Bu nedenle, düzenli olarak el hijyeni sağlanabilmesi için temassız dezenfektan dispenseri önemli bir donanım olarak dikkat çekiyor. Bu donanım, kullanıcının ellerinin cihazla temas etmesini önlüyor ve hatta dispenser üzerinden mikropların geçişi de engelleniyor. Kapı mekanizmalarına monte edilebilen sensörlü dezenfektan dispenseri, Mercedes-Benz otobüsleri için Ekim ayından itibaren sipariş edilebiliyor.

Şehir içi otobüslerde kapı girişlerindeki tutunma borularına entegre edilen dispanserlerin AR-GE çalışmaları da İstanbul Hoşdere'deki ekipler tarafından gerçekleştirildi. Diğer önlem donanımlarında olduğu gibi, Ekim 2020 itibariyle tüm yeni şehir içi otobüs siparişlerinde fabrika teslimi, mevcut araçlarda ise Satış Sonrası Hizmetler tarafından saha çözümü olarak bu özellikler mevcut araçlara eklenebiliyor.