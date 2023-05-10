Otobüste genç kadının tabletini çalıp yanından böyle geçti

Olay, 3 gün önce akşam saatlerinde Adana Otogarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, 1 çocuk annesi Ece Kafkas (29), oğluyla birlikte eşinin yanına gitmek için otogardan bir yolcu otobüsüne bindi. Bu sırada otobüs hareket etmeden dışarı çıkan genç kadın, çantasını koltukta bıraktı. Kadının arkasında oturan ve ismi öğrenilemeyen bir şüpheli bu sırada çantanın içindeki tableti çalıp araçtan indi. Tekrardan otobüse gelen kadın çantasındaki tabletin olmadığını fark edip durumu otobüs şoförüne bildirdi. Otobüs firması yetkilileriyle güvenlik kamerasını inceleyen Kafkas, hırsızın çantasından tableti çalıp inerken yanından geçtiğini fark etti.

Polise başvuran ve şüphelinin yakalanmasını isteyen Ece Kafkas, "Otobüs Adana Otogarı'na geldiğinde eşyalarımı bırakıp bagaj eşyalarıma bakmaya indim. Geldiğimde çantamın açık olduğunu ve içerisinde tabletimin olmadığını fark ettim. Hemen seslendim ve polis çağırıldı. Bir an önce gerekenin yapılmasını istiyorum" dedi.

Polisin hırsızı yakalamak için çalışma başlattığı bildirildi.

Umutcan İşledici

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