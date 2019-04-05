Otobüste kadınları öldüresiye dövdüler

Rusya'nın Altay bölgesine bağlı Biysk şehrinde 2 kişi bindikleri otobüste telefon görüşmesini yüksek sesle sürdürünce otobüsteki muavin kadın yolcuları uyardı.

Bu sırada başka bir duraktan bir kadın yolcu daha otobüse binerken, erkek yolcular muavine saldırmaya başladı. Otobüse binen diğer kadın saldırganları kadından uzaklaştırmaya çalıştı. Gözü dönen saldırganlar, kadın muavine ve kavgayı yatıştırmaya çalışan kadın yolcuya yumruklarıyla saldırmaya başladı. Otobüsteki güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde saldırganlar kadın muavine yumruklarla saldırırken, bir diğer erkek yolcu durakta otobüse binen kadına saldırdı. Kadın yolcu, kendisine tokat atan kişiye tokatla karşılık verdi. Yere düşen kadın, saldırganları tekmeleyerek kendisinden uzaklaştırmaya çalıştı. Sarhoş olduğu gözlenen saldırganlardan biri kadın yolcuyu otobüsün içerisinde sürükleyerek dışarıya attı. Adlarının Konstantin ve Simon olduğu öğrenilen saldırganların gözaltına alındığı, saldırıya maruz kalan kadınların darp raporu alarak saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

Erhan Altıparmak

