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Otobüste uyuyakalan sağlık görevlisi konuştu

Otobüste uyuyakalan sağlık görevlisi konuştu
Otobüste uyuyakalan sağlık görevlisi konuştu

Malatya’da intörn doktor olarak görev yaptığı hastaneden nöbet çıkışı eve giderken otobüste uykuya yenik düşen Ensar Büyükkaya, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının büyük emek verdiğini ve zaman zaman da yorgunluklarına yenik düşebileceğini söyledi.

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. Sınıf öğrencisi Ensar Büyükkaya'nın, Turgut Özal Tıp Merkezindeki gece nöbetinin ardından eve giderken belediye otobüsünde uykuya yenik düşmesi bir yolcu tarafından görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

Video kısa sürede büyük ilgi gördü. Covid-19 ile mücadelede yoğun bir sürecin yaşandığı bu günlerde sağlık çalışanlarının yaşadığı yoğunluk ve yorgunluğunda bir görüntüsü olarak yorumlanan videonun kahramanı olan intörn doktor Ensar Büyükkaya, yaşadıklarını İHA'ya anlattı. Aslında birçok sağlık çalışanının en az bir kez kendisi gibi serviste yada otobüste uyuya kaldığını belirten Büyükkaya, “Yoğun geçen bir pandemi süreci ve sağlıkta yaşanan şiddet olaylarına denk geldiğimiz bu günlerde bir vatandaşımız tarafından çekilen bu görüntü gündeme geldi. Bu nedenle halkımızdan biraz sağlık çalışanlarını anlamaları ve empati yapmalarını istiyoruz” dedi.

Tıp Fakültesinin 6'ncı sınıfında yoğun bir pandemi dönemine denk geldiğini ifade eden Büyükkaya, “Bu nedenle yoğun geçiyor günlerimiz. Covid-19 hastalarının da normal hastalara eklenmesi ile birlikte ciddi anlamda bir yoğunluk yaşanıyor. Aslında Türkiye'nin de en büyük sorunlarından biri acil olmayan hastaların da acil servislere başvurması” şeklinde konuştu.

Turgut Özal Tıp Merkezi Acil Servisinde intörn olarak görev yaptığını belirten Akkaya, Ankara'da sağlık görevlilerinin hasta yakınlarından korunmak için kapıyı siper etmeleri görüntülerine de değinerek, “Aslında bizler de zaman zaman bu görüntülere şahit olabiliyoruz. Bazen tüm çabalarımıza rağmen kurtaramadığımız hastalarımız olabiliyor. Tabi aileler üzüntülü oluyor ancak bu üzüntülerini sağlık çalışanlarından çıkarmamaları gerekiyor” diye konuştu.

Cahit Özçelik - Erdal Akbuğa
 

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