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Otobüsteki hırsızlık anı kameraya takıldı

Otobüsteki hırsızlık anı kameraya takıldı
Otobüsteki hırsızlık anı kameraya takıldı

Gaziantep’te 2 vatandaşın otobüste cep telefonlarını çalan 1 şüpheli tutuklandı.

Otobüsteki hırsızlık anı kameraya takıldı - Tıkla İzle

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şahinbey ilçesinde otobüs içerisinde yolculuk yapan 2 vatandaşın telefonlarını yankesicilik suretiyle çalan H.A. isimli şüpheli şahıs yakalandı. Olay anına dair görüntüler otobüs içerisindeki güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli şahısın otobüsteki vatandaşa arkasından yaklaşarak telefonunu çaldığı anlar otobüsteki güvenlik kamerasına yansıdı. Otobüsten hızla inmesiyle şüphe çeken şahıs diğer vatandaşlar tarafından fark edildi. Telefonunun çalındığını fark eden vatandaş otobüsten atlayarak müdahale etmek istedi.

Yakalanan H.A. isimli şahıs tamamlanan yasal işlemlerinin ardından sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı.

İbrahim Halil Aslan - Uğur Dönek

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