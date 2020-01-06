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Otobüsteki yolcunun valizinden 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi

Otobüsteki yolcunun valizinden 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi
Otobüsteki yolcunun valizinden 10 kilo 380 gram eroin ele geçirildi

Kocaeli’de bir şehirler arası yolcu otobüsünde bulunan bir yolcunun valizinde narkotik polislerince yapılan aramada 10 kilo 380 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre bir istihbaratı değerlendiren Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirler arası yolcu taşıyan bir yolcu otobüsünü durdurdu. Araçta narkotik köpeği eşliğinde arama yapan Narkotik ekipleri, köpeğin yoğunlaştığı 2 valizi bagajdan indirdi. İndirilen valizde yapılan aramada, valizin zeminine zulalanmış halde 10 kilo 380 gram uyuşturucu maddesi eroin ele geçirilirken valizlerin sahibi F.T. adlı yolcu ise gözaltına alındı.

Emniyete götürülen F.T. adlı şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken olay hakkında soruşturma başlatıldı.

Gürcan Yılmaz

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