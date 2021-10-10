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Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti
Otobüsten inip yolun karşısına geçmeye çalışan kadın hayatını kaybetti

Denizli'nin Acıpayam ilçesinde yolcu otobüsünde indikten sonra karşıya geçmeye çalışan kadın, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Kaza, Acıpayam ilçesi Burdur kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan iki çocuk annesi Emel Karababa'ya, Denizli istikametine doğru ilerleyen otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karababa fırlayarak kanlar içinde yerde kaldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Karababa'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Karababa'nın cansız bedeni otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Eren Elyesa Polat
 

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