Otobüsten zorla indirilen yaşlı adamın gözyaşları

Adana'da bindiği özel halk otobüsünde şoförün sert tepkisiyle karşılaşıp otobüsten zorla indirilen 74 yaşındaki Aydın Çekmez, yaşananları gazetecilere anlattı.

“Bedava kart kullandığım için sürücü bana tepki gösterdi”

Çekmez, olayın yaşandığı gün oruçlu olduğunu kaydederek, “İftarda tatlı yemek için Atatürk Caddesi'ne gidip tatlı aldım. Tekrar eve gitmek için otobüse bindim. 74 yaşındayım ben de emekli tır sürücüsüyüm. Otobüse binince kartımı bastım ama bedava kart olduğu için sürücü bana tepki gösterdi. ‘Neden bedava biniyorsunuz? Para verin?' dedi. Gittim yerime oturdum ama buna rağmen inmemi istedi. Ben de inmedim. Daha sonra birden arabayı durdurup yanıma geldi, suratıma vurdu. Sonra da beni tutup aşağı fırlattı. Kafam lastiğe geldi. Lastik olmazsa çok daha kötü olabilirdi” dedi.

“Ben alkollü değildim, oruçtum”

Yaşanan olayın ardından yürüyemediğini belirterek gözyaşlarına boğulan Aydın Çekmez, “Şoför benim alkollü olduğumu söylemiş. Ramazan ayındayız. Ben oruç tutuyordum. İftar için eve gidiyordum. Olaydan sonra zaten hastaneye gittim. Hastane kayıtlarında da var bu. Ben alkollü değildim. Ben de bir sürücüyüm ama onun yaptıkları çok zoruma gitti. Sürücüye ceza verdikleri için Kooperatif Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanına teşekkür ediyorum. Yaşlılara bu tür şeylerin yapılmaması gerekiyor. İnşallah bir daha olmaz” diye konuştu.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya