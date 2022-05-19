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Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti
Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti

Mersin’in Tarsus ilçesinde özel halk otobüsünün altında kalan kadın hayatını kaybederken, kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Otobüsün altında kalan kadın hayatını kaybetti - Tıkla İzle

Alınan bilgiye göre, Ömer U. idaresindeki şehir içinde toplu taşımacılık yapan 33 C 5044 plakalı özel halk otobüsü, Ali Menteşoğlu Caddesi'nde yolcu indirip bindirme durağından hareket ettiği sırada, karşıya geçmek isteyen 40 yaşlarındaki bir kadını ezdi.

Kazada olay yerinde hayatını kaybeden kadının kimliği araştırılırken, kadının aracın motor kısmının şaftında sıkıştığı tespit edildi. Çevrede büyük paniğe neden olan ve otobüslerin ve kaza yapan otobüsün kameralarına yansıyan olayla ilgili araştırma sürdürülürken, otobüs olay yerinden çekildi.
Kazayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Ersoy Yalçın

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