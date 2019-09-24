Otobüsün altında kalan yaşlı adam metrelerce sürüklendi

Bandırma İnönü Caddesi'nde meydana gelen kazada, şehir içi ulaşım hizmeti veren Ulaşım Hizmetleri A.Ş.'ye bağlı Konaktur-Adliye seferini yapmakta olan M.G. idaresindeki 10 AAB 89 plakalı otobüs, yolun karşı tarafına geçmek isterken B.K. (85) adlı vatandaşı altına alarak metrelerce sürükledi. Çevredeki vatandaşların otobüs şoförünü uyarmak için seslenmesi ile bir süre sonra duran otobüsün altındaki B.K.'nin yaralandığı görüldü.

Kaza yerine gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Bandırma İtfaiye Grup Amirliğine bağlı ekipler kriko marifetiyle aracı kaldırarak B.K.'yi otobüsün altından çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı vatandaş 112 Acil Servis ambulansı ile Bandırma Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı, hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

İbrahim Aldemir