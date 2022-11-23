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Otobüsün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Otobüsün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu pes dedirtti
Otobüsün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Tekirdağ’da yolcu otobüsünün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

Otobüsün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu pes dedirtti - Tıkla İzle

Akşam saatlerinde iki çocuk, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi eski Şifa mevkiindeki ışıklı kavşakta bekleyen yolcu otobüsü hareketlendiği esnada arkasına tutundu. Tehlikeye aldırış etmeyen çocukların yürekleri ağza getiren yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki çocuğun kazaya davetiye çıkaran tavırları ise tepki çekti.

Hüseyin Tayyar

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