Otobüsün arkasına tutunan çocukların tehlikeli yolculuğu pes dedirtti

Akşam saatlerinde iki çocuk, Çorlu ilçesi Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi eski Şifa mevkiindeki ışıklı kavşakta bekleyen yolcu otobüsü hareketlendiği esnada arkasına tutundu. Tehlikeye aldırış etmeyen çocukların yürekleri ağza getiren yolculuğu bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. İki çocuğun kazaya davetiye çıkaran tavırları ise tepki çekti.

Hüseyin Tayyar

İLGİLİ HABER Pendik'te motosikletlinin tek teker üzerinde tehlikeli yolculuğu kamerada

İLGİLİ HABER Otomobil bagajındaki tehlikeli yolculuk pes dedirtti

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.