Otobüsün yanan motoruna bahçe hortumuyla müdahale ettiler

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bir halk otobüsünün motoru alev aldı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkaran otobüs cadde ortasında yolda kaldı. Motor kapağı açık olan halk otobüsüne çevredeki vatandaşlar bahçe hortumundan su akıtarak müdahale etti. Ardından halk otobüsünün şoförü, tutuşan motora yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü.

Oğuzhan Halil Özbek

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