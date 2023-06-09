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Otobüsün yanan motoruna bahçe hortumuyla müdahale ettiler

Otobüsün yanan motoruna bahçe hortumuyla müdahale ettiler
Otobüsün yanan motoruna bahçe hortumuyla müdahale ettiler

Ankara'da halk otobüsünün motor kısmında çıkan yangına vatandaşlar bahçe hortumuyla müdahale etti.

Otobüsün yanan motoruna bahçe hortumuyla müdahale ettiler - Tıkla İzle

Keçiören ilçesi Ayvalı Mahallesi'nde bir halk otobüsünün motoru alev aldı. Seyir halindeyken motor kısmından dumanlar çıkaran otobüs cadde ortasında yolda kaldı. Motor kapağı açık olan halk otobüsüne çevredeki vatandaşlar bahçe hortumundan su akıtarak müdahale etti. Ardından halk otobüsünün şoförü, tutuşan motora yangın tüpünü sıkarak yangını söndürdü.

Oğuzhan Halil Özbek

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