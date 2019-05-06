Otogar Bağlantı yolunda tır devrildi: 1 yaralı

Kaza saat 11.30 sıralarında Bayrampaşa 0-3 Hal Kavşağı Vatan Caddesi istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Mustafa Özaslan idaresindeki iplik yüklü 27 UB 721 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilme nedeniyle tırın dorsesinde bulunan çuvallardaki ipler yolun kenarına savruldu.

Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu hemen polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler devrilen içerisinden tır sürücüsünü çıkardı. Tır sürücüsü olay yerinde ilk müdahalesinin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Ayrıca devrilen tırın yakıt deposu ise delindi. Delinen depodan akan mazot bir süre yola aktı. Kaza yerine çağrılan belediye ekipleri mazot dökülen yola kum sererek olası bir tehlikenin olmasını engelledi. Olay yerine çağrılan çekici ve vinç ile devrilen tır yerinden kaldırıldı.

Kaza sebebiyle tek şeritten verilen trafik daha sonra normal hale döndü. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Davut Has

