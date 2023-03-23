Otogarda kriz geçiren şahsın üzerinden 78 adet uyuşturucu hap çıktı

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, otogarda bir şahsın kriz geçirdiğine dair ihbar üzerine adrese sevk edildi. Şahsın uyuşturucu krizine girmiş olabileceğini değerlendiren Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, M.E.A. isimli şahsın üst aramasında 78 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Uyuşturucu haplara el konulurken şüpheli M.E.A, olay yerine çağrılan ambulans ile Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi biten şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak suçundan işlem yapıldı.

Cemal Filiz

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