Otogarlarda 'üniversiteler için tatil' yoğunluğu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bakanlar ve ilgili kurumların katılımıyla gerçekleştirilen korona virüs toplantısının ardından üniversitelerin 3 hafta kesintisiz tatil edildiği açıklandı. Açıklamanın ardından eğitim almak için ailelerinden uzakta bulunan öğrenciler, bulundukları şehirlerdeki otobüs terminallerine adeta akın etti. Bilet almak için uzun kuyruklar oluşturan öğrencilerin yoğun talebine otobüs firmaları da bilet yetiştirmekte güçlük çekti. Yoğunluk nedeniyle bazı firmalar, pek çok şehre ek sefer koydu. Öğrencilerin bulundukları şehirlerden gidişlerinin tüm hafta boyunca devam etmesi bekleniyor.

“Ek seferler çıkardık”

Kırıkkale'de bir otobüs firmasında görevli Yunus Sakallı, yoğunluğun bir anda oluştuğunu belirtti. Mağduriyet yaşanmaması için ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Sakallı, “Korona virüs nedeniyle tatil açıklandı. Ondan sonra oluşan bir yoğunluk. Elimizden geldiği kadar ek sefer çıkarıp yoğunluğu gidermeye çalışıyoruz. Halkın mağdur olmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Ben yoğunluk olacağını bekliyordum ama bu kadar olacağını düşünmüyordum. Bizim otobüsler sürekli dezenfekte ediliyor. Mola yerlerinde bile dezenfekte ediliyor. 3 hafta verdiler üniversite öğrencileri için 1 hafta da ilkokul ve ortaokul öğrencileri için verdiler. Herhalde bu yoğunluk 3-5 gün daha devam eder diye düşünüyorum" dedi.

Kırıkkale Üniversitesinde eğitim aldıklarını kaydeden öğrenciler ise, tatil haberlerinin ardından bavullarını toplayarak otogara geldiklerini ve bu kadar yoğunlukla karşılaşacaklarını düşünmediklerini kaydetti.

Kadir Arslan - Hasan Ay