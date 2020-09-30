İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Otomatik tüfekle kahvehaneyi tarayan zanlı kamerada

Otomatik tüfekle kahvehaneyi tarayan zanlı kamerada
Otomatik tüfekle kahvehaneyi tarayan zanlı kamerada

Küçükçekmece'de otomatik tüfekle bir kahvehaneyi tarayan zanlı, kameraya yansıdı. Dehşet anlarında bir kişi bacağından yaralandı.

Otomatik tüfekle kahvehaneyi tarayan zanlı kamerada - Tıkla İzle

Olay dün gece Sefaköy'de meydana geldi. Kahvehaneye otomobili ile gelen Tuğberk T. isimli zanlı, otomatik tüfekle art arda ateş açtı. Olayda kahvehane önündeki bir kişi bacağından yaralanırken, saldırgan ise kayıplara karıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Yaralı vatandaş ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis sabıkalı olduğu belirtilen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Dehşet anları kamerada

Kahvehanenin tarandığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde otomobiliyle sokağa gelen saldırgan, aracından inerek art arda ateş açıyor. Mahalleli büyük korku yaşarken, çevreye ateş eden saldırgan aracına binerek uzaklaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.