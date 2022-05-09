Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Akseki ilçesi Güçlüköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şenay Kurt Eker'in (45) kullandığı 01 BUM 02 plakalı otomobil, Akseki Manavgat karayolu Akseki'nin Güçlüköy Mahallesi yakınları Kale mevkiinde yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, 112 acil sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Uçurumun dik olması nedeni ile kaza yerine uzun yürüyüş ile dereden ulaşan ekipler, yaralıları ambulansa taşındı.

Kazada, araç sürücüsü Şenay Kurt Eker olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan eşi İbrahim Eker (46) ve 7 yaşındaki oğlu Yaşar Kemal Eker yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslar ile Manavgat Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ayşe Çatlı